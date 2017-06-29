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Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития

Ряд проектов также предложен японскими экспертами
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

С докладом «Итоги работы администрации Владивостока в 2016 году» выступает сегодня, 29 июня, в Думе города Владивостока исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.

Доклад содержит основные цифры, факты, анализ деятельности и развития города в разных сферах жизни.

Как сообщил в начале своего выступления Константин Межонов, в 2016 году администрация Владивостока продолжала следовать курсом, определенным главой города Игорем Пушкарёвым еще в первый его выборный 2008 год. Это обеспечение местами в детских садах всех маленьких горожан, реформирование общественного транспорта, совершенствование системы образования, наведение порядка в сфере ЖКХ, строительство дорог, ремонт жилья, реконструкция городской инфраструктуры, социальная поддержка населения и другие ключевые точки развития города.

Одним из важных итогов работы администрации Владивостока в 2016 году можно считать продолжение работы над перспективными проектами развития города и улучшения городской среды. Среди проектов – ВКАД, рыбный рынок в районе Золотого моста, многоярусные парковки в центре города, благоустройство парка Минного городка, создание Приморского бульвара в районе Моргородка, парка в районе Второй Речки, продолжение обустройства Берега здоровья и многие другие. Все они разработаны по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва.

Специалистами администрации Владивостока в 2016 году были проведены соответствующие экспертизы и другие необходимые юридические процедуры, сформированы земельные участки для реализации многих проектов.

Уже в текущем году проекты обсуждались с японскими специалистами и инвесторами в ходе совместного российско-японского диалога, который стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым во время второго Восточного экономического форума между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным.

Ряд проектов также предложен японскими экспертами, в их числе - система автоматизированного управления дорожным движением («умные светофоры»), решение вопросов переработки твердых бытовых отходов и другие. Такая совместная работа призвана вывести Владивосток в число наиболее современных и комфортных городов мира.

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