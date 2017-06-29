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В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы

Поощрили на церемонии и волонтеров
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

27 июня во Дворце детского творчества приморской столицы состоялась церемония поощрения молодых активистов и педагогов колледжей, внесших весомый вклад в развитие молодежной политики города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Им были вручены благодарственные письма от имени администрации краевого центра и Думы города Владивостока.

С приветственным словом к молодежи обратились директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков, депутат Думы города Владивостока Ольга Забелина, директор Дворца детского творчества Оксана Соловьева. Они отметили, что город гордится достижениями молодежи, благодаря ее активной и позитивной гражданской позиции Владивосток меняется к лучшему.

«Ребята, многие из вас в эти дни стали выпускниками. И сейчас очень важно сделать верный профессиональный выбор, – отметила Ольга Забелина. – Советую выбрать профессию, от которой вы будете получать удовольствие. Когда с любовью относишься к своему делу, обязательно достигаешь успеха».

Среди педагогов и сотрудников молодежных организаций, получивших благодарственные грамоты от Думы города Владивостока, – заместитель директора по воспитательной работе колледжа технологии и сервиса Наталья Виговская, педагог Дворца детского творчества Елена Долматова и главный специалист по социальной работе с молодежью МРЦ Павел Докучаев.

Администрация Владивостока благодарственными грамотами отметила вклад в воспитание подрастающего поколения коллективы Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза и Владивостокского гидрометеорологического колледжа.

Поощрили на церемонии и волонтеров, которые трудятся на многих городских мероприятиях. Среди них – Никита Верещагин, Ирина Подолько, Ирина Солнышкина, Злата Полевая, Татьяна Леденевая, Анна Рыбинская, Илья Друзь, Михаил Леонов, Дарья Орлова, Дана Пищулина, Кирилл Гончаров и Полина Русецкая.

«Друзья, спасибо за труд и доверие, которое вы нам оказываете, - подчеркнул Андрей Волков. - МРЦ города всегда поддерживает идеи молодежи, которые несут позитив и пользу. Дерзайте, а мы вам поможем их реализовать».

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