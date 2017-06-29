Очередное заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону состоялось во Владивостоке

В результате гидравлических испытаний во Владивостоке в этом году выявлено 82 повреждения трубопроводов

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Очередное заседание штаба по подготовке Владивостока к отопительному периоду 2017-2018 годов состоялось сегодня, 28 июня, в администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вел совещание заместитель начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Эдуард Зямалов.

Участие в заседании приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго), а также специалисты административно-территориальных управлений.

До наступления холодов коммунальным службам города совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости предстоит подготовить к зиме многоквартирные дома, совместно с энергетиками капитально отремонтировать свыше 10 километров ветхих тепловых сетей, подготовить эксплуатационное оборудование 95 городских котельных и сформировать для них необходимые запасы топлива.

Как сообщил начальник отдела текущего содержания администрации города Владивостока Виктор Алеко, коммунальным службам совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости предстоит подготовить к холодам свыше 3 300 многоквартирных домов. На сегодняшний день промывка и опрессовка внутренних систем отопления выполнены более чем в тысяче из них, это 32 % от общего числа городского жилфонда. Работы ведутся в планом режиме.

Паспорта готовности, которые свидетельствуют о подготовке дома к отопительному сезону, управляющим организациям Владивостока необходимо получить до 15 сентября.

«Во Владивостоке завершились весенне-летние гидравлические испытания, в ходе которых мы проверили на прочность более 110 километров магистральных трубопроводов, – сообщил Михаил Басырев, заместитель главного инженера филиала СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». – Это обязательные и необходимые работы по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Главная задача гидравлических испытаний – выявить «слабые» участки трубопроводов, на которых высока вероятность возникновения порывов, а затем провести ремонтные работы и устранить эти повреждения. Именно благодаря этой работе вот уже которую зиму подряд ни одна теплотрасса, обслуживаемая нашим предприятием, не подводит во время отопительного сезона».

По словам Михаила Басырева, в результате гидравлических испытаний во Владивостоке в этом году выявлено 82 повреждения трубопроводов, 67 из которых уже устранены, на оставшихся 15 участках тепловых сетей продолжается ремонт. При этом энергетики делают все, чтобы сократить время испытаний и ремонтов.

Завершить подготовку жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства Владивостокского городского округа планируется к 15 октября.