Леопардовая набережная и «апгрейд» острова Русский - как меняется облик Владивостока 14:17, 29 июня Леопардовая набережная и «апгрейд» острова Русский - как меняется облик Владивостока
Приморские выпускницы показали свои платья и рассказали о стоимости своего образа 14:06, 29 июня Приморские выпускницы показали свои платья и рассказали о стоимости своего образа
Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни 13:54, 29 июня Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни (Фото)
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
14:54
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
14:54
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
14:43
Жительница Приморья незаконно прописала в своем доме иностранцев
14:32
Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье
14:18
Кофе поможет похудеть, - ученые
14:17
Леопардовая набережная и «апгрейд» острова Русский - как меняется облик Владивостока
14:16
Как Владивосток распоряжается муниципальной собственностью?
14:06
Приморские выпускницы показали свои платья и рассказали о стоимости своего образа
14:00
В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран
13:54
Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни Фото
13:43
СУ СК РФ по Приморью напоминает родителям об опасном для детей периоде
13:32
В Приморском океанариуме погиб скат-орляк
13:25
В Приморье появится корейский гольф-клуб
13:21
Джип протаранил баню в Находке Фото
13:18
Евро взял политику на повышение
13:10
Приморье: вырубку деревьев отслеживают с космоса Видео
13:05
В Приморье может появиться крупный корейский рыбоперерабатывающий комплекс
12:58
Малый и средний бизнес дали бюджету Владивостока миллиард рублей
12:47
В Приморье за сутки произошло более 70 ДТП
12:36
Во Владивостоке стало больше ИП и меньше безработных
12:25
Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье Фото
12:14
«Луч» и «Шинник» сыграли в ничью
12:03
Дзюдоситы Дальнего Востока отобрались на финал летней спартакиады учащихся России Видео
11:56
Директор приморской УК ответит за ужасное содержание жилого дома
11:50
Во Владивостоке проходит необычное заседание городской думы Фото
11:40
СУ СК РФ по Приморья проводит проверку по факту нападения собаки на детей
11:28
Связи Владивостока со странами АТР еще больше укрепились за год
11:18
Газета "Владивосток" отмечает 28 лет Видео
11:10
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
11:08
Константин Межонов: Из черных рекламщиков "выбили" более 30 миллионов рублей за год
11:06
Во Владивостоке восемь водителей попались на горячительном Эксклюзив
10:57
Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций-2017
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Жительница Приморья незаконно прописала в своем доме иностранцев

Возбуждено уголовное дело
Фото: Tverinformburo.ru Фото: Tverinformburo.ru
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Полиция Приморья выявила факт предоставления заведомо ложных сведений при осуществлении миграционного учета, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

59-летняя жительница села Монастырище оформила фиктивную регистрацию на четверых иностранных граждан. Женщина пояснила, что около двух лет назад она познакомилась с гражданином республики Узбекистан. Через некоторое время они начали проживать вместе в ее доме, в котором хозяйка зарегистрировала иностранного гражданина. Через год сожитель уехал на родину. Позже позвонил и предупредил, что в Приморский край приедут четверо его земляков для работы во Владивостоке и попросил оформить им регистрацию. Женщина согласилась и подготовила необходимые документы для постановки на учет иностранных граждан.

Полицейскими при проверке по адресу места регистрации установлено, что фактически в доме иностранные граждане не пребывают, их местонахождение женщине не известно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье
14:32, 29 июня 2017 Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье

По данному факту был возбуждено уголовное дело

Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни
13:54, 29 июня 2017 Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни

Инцидент лишний раз напомнил водителям о необходимости проверять гайки

В Приморском океанариуме погиб скат-орляк
13:32, 29 июня 2017 В Приморском океанариуме погиб скат-орляк

У животного произошло кровоизлияние в мозг

Джип протаранил баню в Находке
13:21, 29 июня 2017 Джип протаранил баню в Находке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Приморье за сутки произошло более 70 ДТП
12:47, 29 июня 2017 В Приморье за сутки произошло более 70 ДТП

Есть пострадавшие

Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье
12:25, 29 июня 2017 Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье

Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии

Директор приморской УК ответит за ужасное содержание жилого дома
11:56, 29 июня 2017 Директор приморской УК ответит за ужасное содержание жилого дома

Управляющий оштрафован на крупную сумму