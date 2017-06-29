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Владивостокский гонщик ответит в суде за смерть пешехода

Расследование уголовного дела завершено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, совершившего ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортного происшествие произошло 25 сентября 2016. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что 24-летний водитель автомобиля Honda Torneo, двигаясь по Университетскому проспекту со стороны улицы Бархатной, совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть. Автомобиль продолжил движение, врезался в опору электроосвещения, расположенную на разделительной полосе. Столб упал на автомобиль Toyota Aristo, припаркованный на противоположной стороне дороги. 24-летняя девушка-пешеход получила тяжелые травмы, в результате которых скончалась на место происшествия.

Известно, что на момент ДТП стаж вождения водителя Honda Torneo составил 4 года. За этот период мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Фигуранту дела грозит лишение свободы до пяти лет.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

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