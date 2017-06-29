Малый и средний бизнес дали бюджету Владивостока миллиард рублей

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, сообщил Межонов, малый и средний бизнес дали бюджету Владивостока в виде налогов более миллиарда рублей. При этом и.о. глав города отметил, что в приморской столице доля малых и средних предприятий достаточно высока:

"В настоящее время доля зарегистрированных на территории Владивостока малого и среднего бизнеса в общем числе предприятий составляет более 45%, - рассказал онн. - Это 21 тысяча предприятий. Число ИП – около 18,4 тысячи человек.

В 2016 году продолжалась реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы. Представителям бизнеса, заявившимся на участие в этой программе, было направлено около 40 миллионов рублей. Финансовая поддержка была предоставлена 63 предприятиям.

За год в бюджет городского округа от малого и среднего бизнеса поступило налогов на сумму более миллиарда рублей".