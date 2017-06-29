Во Владивостоке стало больше ИП - и меньше безработных

И. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, в городе за год увеличилось число индивидуальных предпринимателей и снизился уровень безработицы:

"Экономика города находится в относительно устойчивом состоянии, - заявил Константин Межонов. - В том числе и благодаря реализации ФЗ «О свободном порте Владивосток».

Количество хозяйствующих субъектов по городу на начало 2017 года составило 46,6 тысячи единиц, что соразмерно уровню 2015 года. Из них 98,5% - это юрлица. Отмечено увеличение количества организаций по видам деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа, воды – на 8,7%; рыболовство и рыбоводство – на 3,5%; гостиницы и рестораны – на 2,1%; здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 1,8%.

Значительно увеличилось число индивидуальных предпринимателей - на 5,2% (900 ИП) к уровню 2015 года. Сегодня их во Владивостоке работает 18,4 тысячи. 52,8% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Процесс импортозамещения. В 2016 году во Владивостоке отмечен рост производства важнейших видов промышленной продукции (по крупным и средним организациям) к 2015 году: на 1,4% мяса и мясопродуктов; на 12,6% мясных полуфабрикатов; на 2,6% рыбных продуктов; на 12,5% консервированных фруктов и овощей; на 11,3% молочных продуктов; на 16,9% мороженного; на 3,7% кондитерских изделий.

Несмотря на снижение (треть к уровню 2015 года) объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» крупными и средними организациями города, в 2016 году введено 209,6 тысячи квадратных метров жилых домов, что в 1,6 раза больше чем в 2015 году.

В 2016 году среднемесячная зарплата, по предварительной оценке, в крупных и средних организациях составила 48,7 тысячи рублей, увеличившись на 7,5% к 2015 году. Ситуация на рынке труда оставалась стабильной. Официальная безработица снизилась на 17,4% и составила 1,3 тысячи человек, при этом заявленная потребность организаций составляет 7,7 тысячи человек.

Численность населения к 1 января 2017 года составила 633,4 тысячи человек, увеличившись за год на 0,23 тысячи. Это обусловлено естественным приростом населения – 390 человек и миграционным оттоком – 157 человек. Так, по итогам года, число новорожденных во Владивостоке составило 7 382 человека, а естественный прирост населения – 390 человек. Позитивная динамика наблюдается в столице Приморья уже четыре года подряд (с 2013 года)".