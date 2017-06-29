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Кофе поможет похудеть, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Китайские ученые в ходе исследование выяснили, что кофе помоет похудеть. Эксперимент был проведен на мышах. По словам специалистов, кофеин снижает массу тела мышей путем подавления аппетита и увеличения расходов энергии на обмен веществ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Nature Communications.

В ходе исследования специалисты проследили за нейронными путями, которые участвуют в подавлении аппетита при поступлении в организм кофеина. Результат показал, что кофеин способствует высвобождению окситоцина — мощного регулятора энергетического метаболизма.

Однако ученые отмечают, что во время опытов грызунам вводились чрезвычайно высокие дозы кофеина, которые эквиваленты 24-36 чашкам кофе в день.

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