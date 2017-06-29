Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни

Инцидент лишний раз напомнил водителям о необходимости проверять гайки

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Водитель чуть было не лишился жизни после похода в шиномонтажную мастерскую, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Мужчина обратился за помощью сотрудников шиномонтажа в Приморье. После завершения работ, ни о чем не подозревающий водитель сел в транспортное средство и уехал. По пути заднее колесо автомобиля отвалилась прямо на ходу и прокатилось вперед кузова автомобиля. Чудом водителю удалось избежать аварийной ситуации и не задеть других участников движения.

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