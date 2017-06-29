Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми

Погода будет неустойчивой

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные погода в Приморье будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу, 1 июля, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, ветер при грозе будет порывистым. Ночь ожидается теплой, температурный фон +10…+21 °C. День жаркий, +24…+32 °C, на побережье +19…+23 °C.

В воскресенье интенсивность дождей уменьшится. Температурный фон без существенных изменений.

Во Владивостоке в ночь на субботу ожидается дождь, температура +15…+17 °C. Днем с прояснением, в конце дня возможен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура +22…+25 °C.

В воскресенье, 2 июля, Владивосток отметит свое 157-летие. Этот день в городе будет теплым и, в основном, без осадков. Небольшой дождь возможен вечером. Температура воздуха ночью +16…+19 °C, днем +24…+27 °C.