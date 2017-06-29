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Общество

Приморские выпускницы показали свои платья и рассказали о стоимости своего образа

Вчерашние школьники окончательно попрощались с беззаботным детством
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Приморские выпускники уже сдали экзамены и окончательно попрощались со школой, сообщает РИА VladNews.

Уже вчерашние школьники активно делятся фотографиями с выпускных балов в своих социальных сетях, благодарят учителей и одноклассников за отлично проведенное время, а также вспоминают веселые моменты со школьной поры.

Стоит отметить, что, как и прежде, выпускной бал «влетает» в копеечку родителям, ведь «ценник» на выпускные платья с каждым годом возрастает.

Красивые длинные платья, эффектный образ – каждая девочка в этот день мечтает быть настоящей принцессой. Корреспондент РИА VladNews решил пообщаться с выпускницами и узнать, сколько стоил их выпускной бал.

В этом году, чтобы создать неповторимый образ для каждой выпускницы, родителям следовало потратить, примерно, 30 тысяч рублей. Так, платья, сшитые на заказ, стоили от 10 тысяч рублей, а приобрести вечернее платье в магазине можно было от 8 тысяч рублей. Прическа и макияж - от 3 тысяч рублей и выше. Аксессуары – от 2 тысяч рублей.

Мне очень понравился мой образ, который придумала моя мама. Изначально я хотела платье с вырезом и открытой спиной, такое у меня в итоге и было. На пошивку платья ушло, приблизительно, 2-3 месяца, а его стоимость составила около 15 тысяч рублей. Сам выпускной прошел с одной стороны весело, а с другой – грустно, ведь мы уже осознали, что больше никогда не придем в нашу школу и не сядем за наши парты, - рассказала Карина Магомедова, выпускница школы №83 (г. Владивосток).

Что касаемо фуршетов, то здесь ценник начинается от 3 тысяч рублей, все зависит от выбранного ресторана, блюд и подаваемых напитков. Лимузины, фотографы, видеооператоры, а также ведущие на вечера также повышали «ценник» торжества.

Напомним, если в 2016 году в Приморье выпускной бал стоил от 15 тысяч рублей, то в этом году родители отдали в два раза больше.

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