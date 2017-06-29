СУ СК РФ по Приморья проводит проверку по факту нападения собаки на детей

Девочки получили серьезные травмы

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

По сообщению в СМИ о нападении в поселке Врангель собаки на двух детей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Предварительно установлено, что две девочки шли в гости, территорию домовладения охраняла сторожевая собака. Пес вырвался из вольера и покусал детей и хозяйку. Пес был обезврежен. Детям оказана медицинская помощь.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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