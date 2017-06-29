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Связи Владивостока со странами АТР еще больше укрепились за год

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, в 2016 году продолжилась активизация международных связей Владивостока в различных направлениях:

"В сфере дипломатических отношений произошло два важных события, - отметил и.о. главы города. - Это открытие генерального консульства КНДР, переехавшего во Владивосток из Находки, где оно работало более 50 лет, а также открытие генерального консульства КНР.

Владивосток в 2016 году посетили 56 официальных делегаций из 12 стран.

В течение всего года шло активное сотрудничество с южнокорейской компанией «Юшин Инжиниринг» по вопросам совместной реализации проекта ВКАД. В результате специалисты «Юшин Инжиниринг» подготовили предварительное технико-экономическое обоснование проекта ВКАД.

Проводились также переговоры с китайской корпорацией «Гуанда» по вопросам концессионных проектов в области совместных инфраструктурных проектов, а также переговоры с крупнейшей отельной сетью «ACCOR HOTELS» по вопросу строительства и открытия новых гостиниц во Владивостоке.

В рамках международного культурного, образовательного и спортивного сотрудничества было проведено около 20 различных мероприятий. Из основных и самых ярких можно отметить мастер-классы для жителей Владивостока по икебане и основам японской культуры, спортивные соревнования в рамках празднования 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Ниигатой.

17 июня во Владивостоке с большим размахом отметили Международный день йоги. Несколько сотен любителей йоги, несмотря на плохую погоду, собрались на набережной Спортивной гавани, чтобы вместе с приглашенными мастерами йоги из Индии получить новые знания и обменяться опытом.

В середине июля во Владивостоке состоялось крупное российско-корейское мероприятие - «Евразийская экспедиция» из города Пусан, в рамках которой прошла серия бизнес-семинаров, а также совместный концерт дружбы.

Для создания благоприятной гостеприимной атмосферы для пассажиров прибывающих во Владивосток иностранных круизных судов и стимулирования активизации подобных визитов были организованы концерты, вручение памятных сувениров, презентации туристических возможностей приморской столицы.

Администрация Владивостока принимала активное участие в работе III Тихоокеанского туристического форума и международной Тихоокеанской туристической выставки PITE-2016. В рамках подготовки к ней был подготовлен и выпущен комплексный путеводитель по Владивостоку по всем объектам туристического показа на русском, английском и китайском языках с указанием пешеходных экскурсий по городу. Путеводитель пользуется большим спросом как у туристов, так и у представителей туристических компаний.

В 2016 году Приморский край (в первую очередь, Владивосток) посетили более 460 тысяч иностранных туристов и бизнесменов, что на 33% превысило аналогичный показатель 2015 года и позволило Владивостоку уверенно занять 3-е место среди российских городов по числу въезжающих иностранных граждан и объему рынка въездного туризма".

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