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Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что

Завершился доклад по итогам 2016 года
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в 2016 году - об экономических показателях, а также социальной работе и культуре приморской столицы в минувшем году. Так, как отметил Межонов, Владивосток продолжает развиваться, несмотря ни на какие неблагоприятные политические и экономические условия:

"Считаю необходимым подчеркнуть: несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, сложности с формированием и исполнением ряда статей городского бюджета, а также известные всем события, оставившие наш город с июня 2016 года и до настоящего времени без легитимно избранного главы, Владивосток продолжал и продолжает динамично расти и развиваться. Потому что за девять минувших лет - со времени первого и затем повторного избрания главой Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарёва - наш город, благодаря разработанным им программам и направлениям работы, а также сформированной и действующей профессиональной команде, приобрел узнаваемость и неповторимость (и в нашей стране, и за рубежом). Владивосток за эти годы уверенно занял место стабильного, динамичного, развивающегося и привлекательного центра - как для проживания и работы в нём, так и для его посещения жителями других регионов России и гостями из зарубежных стран. Для нас очень важно продолжать это поступательное движение вперед. Потому что всё, что мы вместе делали, делаем и обязательно будем делать, - это инвестиции в будущее Владивостока и всех жителей нашего города. Он, как и вся его история, достоин этого", - завершил свой доклад и.о. главы Владивостока. 

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