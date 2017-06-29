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Константин Межонов: За год во Владивостоке укрепилась система муниципального транспорта

И. о. главы Владивостока выступает с докладом об итогах года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказывает о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, за год всеми видами городского пассажирского транспорта перевезено 123 миллиона человек: автомобильным транспортом – 116 миллиона пассажиров, из них муниципальными автобусами – более 9,8 миллиона. Электрическим транспортом перевезено 6,9 миллиона пассажиров; морским – 76 тысяч человек.

"В целях улучшения качества пассажирских перевозок в администрации города была разработана и подготовлена документация на проведение конкурса среди перевозчиков на право заключения договора на выполнение регулярных перевозок автомобильным транспортом по установленным маршрутам в границах Владивостока. По итогам конкурса в прошлом году с предприятиями-победителями были заключены договоры на три года. Соблюдение условий этих договоров находится под постоянным контролем специалистов администрации Владивостока, - сказал Константин Межонов. - По результатам проверок за несоблюдение расписания, интервалов, схем движения и так далее было оштрафовано 11 предприятий-перевозчиков – по 34 эпизодам.

Во Владивостоке был разработан и ведется новый реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок. Он насчитывает 91 автобусный маршрут, на 18 из которых работают муниципальные автобусы, а также два троллейбусных и один трамвайный маршрут.

Ежедневно для жителей города работают 706 автобусов, 15 трамваев, 10 троллейбусов, фуникулер, морской паром и пассажирский катер (летом).

Что касается поездок горожан на остров Русский, то по пожеланием пассажиров было увеличено количество автобусах на маршрутах, следующих в направлении кампуса ДВФУ, все маршруты были продлены до Приморского океанариума. Средний интервал движения в часы «пик» на участке «Окатовая – ДВФУ» сократился до 3-4 минут. В настоящее время автобусные пассажирское перевозки в направлении о. Русский стабилизированы и выполняются 49 автобусами по 9 регулярным маршрутам из разных районов города.

Были пересмотрены схемы движения и скорректированы расписания тринадцати городских маршрутов - №№15, 21, 22, 29, 29-К, 31-К, 63, 74, 75, 76, 77, 85-Ц, 95.

С целью обновления автобусного парка автотранспортными предприятиями города в 2016 году приобретено и взято в аренду порядка 90 единиц транспортных средств не старше трех лет, что составило 16% от общего количества выпускаемого транспорта на маршруты города. Этот процесс продолжается и в нынешнем году.

В течение 2016 года велась работа в рамках пилотного проекта по внедрению на городском пассажирском транспорте системы оплаты проезда через специальные терминалы. Нововведение уже получило положительные отклики горожан. В тестовом режиме было установлено 14 таких терминалов в муниципальных автобусах. Сейчас продолжаются мероприятия по доработке специального оборудования и дальнейшей их установке в муниципальных и коммерческих автобусах

В 2016 году предприятию «Электрический транспорт» были предоставлены субсидии на возмещение части затрат на перевозку пассажиров и багажа в размере 22 966 967 рублей.

Для повышения доступности пассажирского транспорта для маломобильных категорий граждан была подготовлена техническая документация на поставку специального низкопольного троллейбуса, проведен электронный аукцион, заключен муниципальный контракт, и в декабре 2016 года этот новый троллейбус прибыл во Владивосток.

В 2016 году продолжалась перевозка пассажиров и морским транспортом. В соответствии с заключенными договорами предприятиям «Танира» и «Анвест-ДВ» были предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в размере 61 748 099 рублей". 

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