Как изменились дороги Владивостока в 2016-м?

​И. о. главы Владивостока выступает с докладом об итогах года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказывает о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, зам год было отремонтировано 150 469,5 кв.м дорожного полотна:

"В 2016 году на владивостокские дороги из бюджета было выделено 2,3 миллиарда рублей, работ исполнено на почти всю эту сумму, - сказал он. - Было отремонтировано 150 469,5 кв.метров дорожного полотна.

Сегодня во Владивостоке силами муниципальных и подрядных организаций содержатся в чистоте и порядке 6 454 530 кв. метров автомобильных дорог.

В 2016 году во Владивостоке произведен капитальный ремонт шести подпорных стен. Выполнены демонтажные работы на трех городских подпорных стенах.

Сформирована документация для проведения электронных аукционов с выполнением работ в 2017 году еще на четырех подпорных стенах и на укрепление откоса сквера А.И. Щетининой.

Отремонтировано 37 уличных лестничных пролетов.

Установлено пять остановочных павильонов – на улицах Зои Космодемьянской, Карьерной, Жигура, Сахалинской, Добровольского.

За год было установлено 5 636 дорожных знаков, 7,19 км леерных, барьерных и парапетных ограждений, 316 технических средств дорожного движения, нанесено 584, 5 километров дорожной разметки краской и термопластичными материалами, проводилось содержание 83 светофоров.

За год «реанимированы» городские зеленые насаждения на площади 12 473 кв. метра, сегодня их текущее содержание ведется на площади 2 091 635 кв. метров.

Проведен капремонт 150 погонных метров, текущий ремонт 194,5 погонных метра и содержание 8 420 погонных метров городской системы ливневой канализации, установлено 636 люков и решеток.

Демонтировано 525 незаконно установленных объектов".