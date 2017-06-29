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Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье

По данному факту был возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции пресекли в Уссурийске попытку дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

39-летнему иностранцу, который нарушил режим пребывания в РФ, грозило выдворение за пределы страны. Чтобы избежать этого, он предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Сотрудник полиции, действуя в рамках законодательства, отказался от взятки. Противоправные действия подозреваемого пресечены. Факт попытки дачи взятки должностному лицу зафиксирован в установленном законом порядке, а денежные средства изъяты сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до 1 года.

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