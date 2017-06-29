В Приморье за сутки произошло более 70 ДТП

Есть пострадавшие

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки в регионе произошло 78 аварий , сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Пять из них - с пострадавшими, 73 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась семи участникам авто-аварий, погибших нет.

В Арсеньеве сотрудники полиции привлекли к административной ответственности нетрезвого водителя мотоцикла, совершившего наезд на пешеходов.

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