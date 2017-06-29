Джип протаранил баню в Находке 13:21, 29 июня Джип протаранил баню в Находке (Фото)
Во Владивостоке стало больше ИП - и меньше безработных 12:36, 29 июня Во Владивостоке стало больше ИП - и меньше безработных
Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье 12:25, 29 июня Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье (Фото)
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
13:23
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
13:23
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
13:21
Джип протаранил баню в Находке Фото
13:18
Евро взял политику на повышение
13:10
Приморье: вырубку деревьев отслеживают с космоса Видео
13:05
В Приморье может появиться крупный корейский рыбоперерабатывающий комплекс
12:58
Малый и средний бизнес дали бюджету Владивостока миллиард рублей
12:47
В Приморье за сутки произошло более 70 ДТП
12:36
Во Владивостоке стало больше ИП - и меньше безработных
12:25
Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье Фото
12:14
«Луч» и «Шинник» сыграли в ничью
12:03
Дзюдоситы Дальнего Востока отобрались на финал летней спартакиады учащихся России Видео
11:56
Директор приморской УК ответит за ужасное содержание жилого дома
11:50
Во Владивостоке проходит необычное заседание городской думы Фото
11:40
СУ СК РФ по Приморья проводит проверку по факту нападения собаки на детей
11:28
Связи Владивостока со странами АТР еще больше укрепились за год
11:18
Газета "Владивосток" отмечает 28 лет Видео
11:10
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
11:08
Константин Межонов: Из черных рекламщиков "выбили" более 30 миллионов рублей за год
11:06
Во Владивостоке восемь водителей попались на горячительном Эксклюзив
10:57
Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций-2017
10:55
Константин Межонов: За год во Владивостоке укрепилась система муниципального транспорта
10:54
В Приморье изъято почти 2,5 тонны суррогата спирта
10:51
Как изменились дороги Владивостока в 2016-м?
10:48
Во Владивостоке сносят аварийные дома
10:46
Приморцам предстоит заплатить штрафы на сумму более 12 миллионов рублей
10:42
Константин Межонов: МФЦ Владивостока стал ближе к горожанам
10:38
Интеллект, спорт и юмор: Жителей Владивостока приглашают проверить свои силы и помочь детям с онкологией
10:37
Константин Межонов: Владивосток - социально ориентированный город
10:35
В Приморье обнаружен радиоактивный японский трактор
10:30
Муниципальные закупки во Владивостоке признаны «гарантировано прозрачными»
10:25
Доходы Владивостока в 2016 году росли
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье за сутки произошло более 70 ДТП

Есть пострадавшие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки в регионе произошло 78 аварий , сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Пять из них - с пострадавшими, 73 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась семи участникам авто-аварий, погибших нет. 

В Арсеньеве сотрудники полиции привлекли к административной ответственности нетрезвого водителя мотоцикла, совершившего наезд на пешеходов.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
comments powered by Disqus
Похожие новости
Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье
12:25, 29 июня 2017 Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье

Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии

Директор приморской УК ответит за ужасное содержание жилого дома
11:56, 29 июня 2017 Директор приморской УК ответит за ужасное содержание жилого дома

Управляющий оштрафован на крупную сумму

СУ СК РФ по Приморья проводит проверку по факту нападения собаки на детей
11:40, 29 июня 2017 СУ СК РФ по Приморья проводит проверку по факту нападения собаки на детей

Девочки получили серьезные травмы

В Приморье изъято почти 2,5 тонны суррогата спирта
10:54, 29 июня 2017 В Приморье изъято почти 2,5 тонны суррогата спирта

Роспотребнадзор отчитался об итогах минувшего полугодия

В Приморье обнаружен радиоактивный японский трактор
10:35, 29 июня 2017 В Приморье обнаружен радиоактивный японский трактор

Ввоз технического средства в РФ был запрещен, б/у товар завернули обратно в Японию

Жительница Владивостока может получить пожизненный срок за наркобизнес
10:12, 29 июня 2017 Жительница Владивостока может получить пожизненный срок за наркобизнес

Злоумышленница находится под стражей

ГИБДД: Въехавший в дерево водитель седана госпитализирован
10:01, 29 июня 2017 ГИБДД: Въехавший в дерево водитель седана госпитализирован

Авария произошла рано утром на проспекте 100 лет Владивостоку