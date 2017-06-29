Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города

В течение всего дня в городе будут проходить праздничные мероприятия

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

1 июля Владивосток отметит 157 лет со дня основания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В течение всего дня в городе будут проходить праздничные мероприятия. Так, сразу после театрализованного шествия (около 13 часов) на центральной площади начнётся концертная программа, развернётся порядка 25 локальных тематических площадок.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, локальные площадки будут интересны взрослым и самым юным горожанам.

Так, детвору ждёт спектакль «Три поросёнка» Приморского краевого театра кукол.

На площадке «Русская изба» все желающие смогут поводить хоровод, поиграть в русские народные игры, послушать и даже спеть вместе с артистами песни и частушки, сфотографироваться на завалинке или около плетня.

На другой площадке «Шатрица» развернётся цыганский табор. Здесь пройдёт мастер-класс по цыганским танцам, будет звучать гитара и работать тематическая фотозона.

Ещё одна локальная площадка получила название «Владивосток поющий». Гостям мероприятия предлагают участие в конкурсе на лучшее исполнение песен о городе, любви, море и лете.

Пройдёт на площади и ряд мастер-классов. Горожанам будет предложено разучить основные движения самбы и танго, сделать фигурки оригами, текстильных кукол, мыло, шоколадные конфеты, украшения из бисера, а также расписать пряники и даже заплести косы.

Привлечёт внимание участников мероприятия и настоящий рыцарский турнир от представителей клуба исторической реконструкции «Гарнизон».

Поклонники кофе смогут продегустировать этот бодрящий напиток на площадке «Владивосток ароматный».

Несомненно, успехом у юных горожан будет пользоваться локальная площадка «Наши милые друзья». Ребята смогут сфотографироваться с собаками разных пород – хаски, маламутами и самоедами.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города присоединиться к народным гуляньям в честь 157-го дня рождения краевого центра.