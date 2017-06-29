Интеллект, спорт и юмор: Жителей Владивостока приглашают проверить свои силы и помочь детям с онкологией

Спартакиада «Вместе мы сила!» пройдет на Спортивной набережной в День Рождения Благотворительного фонда «Сохрани жизнь»

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Мероприятие «Вместе мы сила!» пройдет на набережной Спортивной гавани Владивостока в день рождения фонда «Сохрани жизнь» 9 июля с 13:00. Организаторы разработали программу состоящую из двух блоков: соревнований- в которых, каждая команда может проверить свои силы, в спортивных состязаниях, в песенных, юмористических и в интеллектуальных конкурсах; и из благотворительной Ярмарке - на которой могут все желающие приобрести понравившиеся товары, сувениры, изделия ручной работы, продукты, а также поучаствовать в различных мастер-классах. Главная цель мероприятия – устроить праздник для горожан и предоставить возможность помочь детям с онкогематологическими заболеваниями. Помогать – просто, уверены организаторы мероприятия, сотрудники благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

Проект "Вместе мы сила!" задумали провести еще год назад. Напомним, в 2016 году фонд «Сохрани жизнь» провел на набережной Спортивной гавани концерт-праздник для горожан.

- Тогда мы подумали, что, наверное, просто концерта мало. Хотелось какого-то яркого, интересного действа. И как ответ и возникла идея провести спартакиаду, которая сможет всех объединить в добром и интересном деле - рассказывает директор фонда Светлана Горковенко.

Участников соревнования ожидают увлекательные и шуточные станции, где пройдут различные конкурсы, эстафеты, инсценировки. Каждая станция будет иметь свое задание и тему, различные атрибуты для оригинальных и запоминающихся фото. Задача участников — пройти каждую станцию качественно, быстро, креативно с юмором.

По условиям, команды должны заранее придумать название и визитную карточку своей команды (песня, танец, инсценировка и т.д.), которую смогут представить на суд жюри в начале мероприятия, а, главное, заявить о себе, о компании, о своей деятельности,своих услугах, товаре. Планируется около 10 команд и станций.

- Экспертами на каждую площадку мы пригласим известных людей города: актеров, художников, спортсменов, общественных деятелей и журналистов, - говорит Светлана Горковенко.

Подать заявку на участие можно выслав анкету и логотип компании на электронный адрес:gorkovenkosa@sohrani-zhizn.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 276-76-57.

Часть собранных средств пойдут в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями.

- Награду победителю мы определи, как переходящий кубок. Мы планируем сделать проведение спартакиады «Вместе мы сила!» ежегодным мероприятием, - делится планами Светлана Горковенко.

Все команды получат благодарности, а участники силиконовые браслеты. После все команды станут участниками коллективного танцевального флешмоба и запустят символично шары в небо с пожеланиям здоровья и счастья. Завершит весь праздник концерт творческих коллективов Владивостока.

Главная цель мероприятия, говорят организаторы, не только собрать средства для детей с онкогематологическими заболеваниями, но и показать, что помогать – просто.

Справка: Благотворительный фонд " Сохрани жизнь" создан в 2009 году. Под опекой фонда находятся приморские семьи, чьи дети болеют онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Мероприятие "Вместе мы сила!" приурочено ко дню рождения фонда. Наш фонд существует на пожертвования людей без постоянной финансовой поддержке. Фонд закрывает основные потребности по поиску и закупке высокоэффективных лекарственных препаратов, не входящих в существующий перечень бесплатных медикаментов, положенных онкобольным. Кроме того, фонд приобретает за свой счет авиабилеты детям на лечение в центральные части России.сайт фонда: www.sohrani-zhizn.ru