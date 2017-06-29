Во Владивостоке проходит необычное заседание городской думы 11:50, 29 июня Во Владивостоке проходит необычное заседание городской думы (Фото)
СУ СК РФ по Приморья проводит проверку по факту нападения собаки на детей 11:40, 29 июня СУ СК РФ по Приморья проводит проверку по факту нападения собаки на детей
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что 11:10, 29 июня Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
11:52
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
11:52
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
11:50
Во Владивостоке проходит необычное заседание городской думы Фото
11:40
СУ СК РФ по Приморья проводит проверку по факту нападения собаки на детей
11:28
Связи Владивостока со странами АТР еще больше укрепились за год
11:18
Газета "Владивосток" отмечает 28 лет Видео
11:10
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
11:08
Константин Межонов: Из черных рекламщиков "выбили" более 30 миллионов рублей за год
11:06
Во Владивостоке восемь водителей попались на горячительном Эксклюзив
10:57
Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций-2017
10:55
Константин Межонов: За год во Владивостоке укрепилась система муниципального транспорта
10:54
В Приморье изъято почти 2,5 тонны суррогата спирта
10:51
Как изменились дороги Владивостока в 2016-м?
10:48
Во Владивостоке сносят аварийные дома
10:46
Приморцам предстоит заплатить штрафы на сумму более 12 миллионов рублей
10:42
Константин Межонов: МФЦ Владивостока стал ближе к горожанам
10:38
Интеллект, спорт и юмор: Жителей Владивостока приглашают проверить свои силы и помочь детям с онкологией
10:37
Константин Межонов: Владивосток - социально ориентированный город
10:35
В Приморье обнаружен радиоактивный японский трактор
10:30
Муниципальные закупки во Владивостоке признаны «гарантировано прозрачными»
10:25
Доходы Владивостока в 2016 году росли
10:23
Баба Валя из Приморья снялась в клипе певицы Alana O Видео
10:15
Константин Межонов: Владивосток продолжает следовать курсом, проложенным Игорем Пушкаревым
10:12
Жительница Владивостока может получить пожизненный срок за наркобизнес
10:01
ГИБДД: Въехавший в дерево водитель седана госпитализирован Эксклюзив
09:52
Приморская пенсионерка поймана на краже металлолома
09:41
Мужчина без признаков жизни обнаружен в Приморье
09:30
Подозрительный автомобиль остановили инспекторы ДПС во Владивостоке
09:19
Собаку, напавшую на детей в Приморье, застрелили полицейские
09:10
За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
09:01
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Игоря Пушкарева 6 июля
09:00
Константин Межонов отчитается об итогах 2016 года во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Сохрани жизнь

Интеллект, спорт и юмор: Жителей Владивостока приглашают проверить свои силы и помочь детям с онкологией

Спартакиада «Вместе мы сила!» пройдет на Спортивной набережной в День Рождения Благотворительного фонда «Сохрани жизнь»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Мероприятие «Вместе мы сила!» пройдет на набережной Спортивной гавани Владивостока в день рождения фонда «Сохрани жизнь» 9 июля с 13:00. Организаторы разработали программу состоящую из двух блоков: соревнований- в которых, каждая команда может проверить свои силы, в спортивных состязаниях, в песенных, юмористических и в интеллектуальных конкурсах; и из благотворительной Ярмарке - на которой могут все желающие приобрести понравившиеся товары, сувениры, изделия ручной работы, продукты, а также поучаствовать в различных мастер-классах. Главная цель мероприятия – устроить праздник для горожан и предоставить возможность помочь детям с онкогематологическими заболеваниями. Помогать – просто, уверены организаторы мероприятия, сотрудники благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

Проект "Вместе мы сила!" задумали провести еще год назад. Напомним, в 2016 году фонд «Сохрани жизнь» провел на набережной Спортивной гавани концерт-праздник для горожан.

- Тогда мы подумали, что, наверное, просто концерта мало. Хотелось какого-то яркого, интересного действа. И как ответ и возникла идея провести спартакиаду, которая сможет всех объединить в добром и интересном деле - рассказывает директор фонда Светлана Горковенко.

Участников соревнования ожидают увлекательные и шуточные станции, где пройдут различные конкурсы, эстафеты, инсценировки. Каждая станция будет иметь свое задание и тему, различные атрибуты для оригинальных и запоминающихся фото. Задача участников — пройти каждую станцию качественно, быстро, креативно с юмором.

По условиям, команды должны заранее придумать название и визитную карточку своей команды (песня, танец, инсценировка и т.д.), которую смогут представить на суд жюри в начале мероприятия, а, главное, заявить о себе, о компании, о своей деятельности,своих услугах, товаре. Планируется около 10 команд и станций.

- Экспертами на каждую площадку мы пригласим известных людей города: актеров, художников, спортсменов, общественных деятелей и журналистов, - говорит Светлана Горковенко.

Подать заявку на участие можно выслав анкету и логотип компании на электронный адрес:gorkovenkosa@sohrani-zhizn.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 276-76-57.

Часть собранных средств пойдут в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями.

- Награду победителю мы определи, как переходящий кубок. Мы планируем сделать проведение спартакиады «Вместе мы сила!» ежегодным мероприятием, - делится планами Светлана Горковенко.

Все команды получат благодарности, а участники силиконовые браслеты. После все команды станут участниками коллективного танцевального флешмоба и запустят символично шары в небо с пожеланиям здоровья и счастья. Завершит весь праздник концерт творческих коллективов Владивостока.

Главная цель мероприятия, говорят организаторы, не только собрать средства для детей с онкогематологическими заболеваниями, но и показать, что помогать – просто.

Справка: Благотворительный фонд " Сохрани жизнь" создан в 2009 году. Под опекой фонда находятся приморские семьи, чьи дети болеют онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Мероприятие "Вместе мы сила!" приурочено ко дню рождения фонда. Наш фонд существует на пожертвования людей без постоянной финансовой поддержке. Фонд закрывает основные потребности по поиску и закупке высокоэффективных лекарственных препаратов, не входящих в существующий перечень бесплатных медикаментов, положенных онкобольным. Кроме того, фонд приобретает за свой счет авиабилеты детям на лечение в центральные части России.сайт фонда: www.sohrani-zhizn.ru                                            

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморская школьница срочно нуждается в помощи
11:37, 26 июня 2017 Приморская школьница срочно нуждается в помощи

Стоимость билетов туда и обратно 52000 рублей

Девочке из Приморья нужна помощь в покупке билета для поездки на лечение
13:39, 15 июня 2017 Девочке из Приморья нужна помощь в покупке билета для поездки на лечение

Марина Захарова страдает болезнью Гоше

Жители Владивостока подарили детям с онкологией месяц жизни
11:39, 07 июня 2017 Жители Владивостока подарили детям с онкологией месяц жизни

Более 60 тысяч собрали для подопечных благотворительного фонда «Сохрани жизнь»

Радио «ВИ-БИ-СИ» продолжает сбор игрушек для детей с онко-гематологическими заболеваниями
11:34, 22 мая 2017 Радио «ВИ-БИ-СИ» продолжает сбор игрушек для детей с онко-гематологическими заболеваниями

Поделитесь храбростью и стойкостью с малышами, которые так в этом нуждается!

Радио «ВиБиСи» продолжает сбор игрушек для детей с онко-гематологическими заболеваниями
09:44, 16 мая 2017 Радио «ВиБиСи» продолжает сбор игрушек для детей с онко-гематологическими заболеваниями

31 мая все игрушки будут переданы подопечным фонда «Сохрани жизнь»

Маленькому Артёму срочно требуется помощь!
11:06, 10 мая 2017 Маленькому Артёму срочно требуется помощь!

Нужно собрать около 530 000 руб

Радио «ВиБиСи» поможет детям с онко-гематологическими заболеваниями
09:57, 05 мая 2017 Радио «ВиБиСи» поможет детям с онко-гематологическими заболеваниями

Пополнить "коробку добра" могут все желающие