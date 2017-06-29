Константин Межонов: МФЦ Владивостока стал ближе к горожанам

Коллектив МКУ «МФЦ ВГО» стал победителем в краевом конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказывает о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, МФЦ Владивостока в 2016 году стали еще ближе к горожанам - и признаны лучшими в Приморье.

За год в администрацию города поступило 24 154 обращения от граждан, общественных объединений и юрлиц. Число повторных обращений составило 0,1%. Также значительно уменьшилось количество жалоб, что указывает на эффективную и качественную работу администрации Владивостока с поступившими обращениями, отметил Межонов.

По количеству поднятых вопросов в обращениях на лидировала экономика: вопросы градостроительства и архитектуры, благоустройства города, обустройства придомовых территорий, эксплуатации и сохранности автомобильных дорог.

А проблемы ЖКХ отошли на второй план. Что говорит о действенности решений администрации города в этой сфере.

За год руководителями администрации Владивостока проведено 294 приема граждан, из них главой города, первыми заместителями, заместителями главы администрации – 76 (26%). В ходе этих приемов было принято 970 человек по 1 039 вопросам.

В 2016 году продолжалось совершенствование работы МФЦ города. Помимо действующих пяти отделений в разных районах и одного территориально обособленного структурного подразделения (ТОСП), в 2016 году было открыто ТОСП на острове Русский и организовано дополнительное рабочее место для консультирования заявителей в ТОСП поселка Трудовое.

По пожеланиям граждан был изменен график работы трех самых загруженных отделений МФЦ (по проспекту 100-летия Владивостока,44, Партизанскому проспекту,28-а и улице Невельского,13). Они теперь открыты 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 часов. Работа информационно-справочной службы МФЦ Владивостока также переведена на 7-дневную рабочую неделю.

Время ожидания в электронной очереди в МФЦ города снизилось в среднем с 25 до 18 минут.

Ежедневно в МФЦ Владивостока обращаются до 1,5 тысяч человек; в информационно-справочную службу поступает более 200 звонков.

В 2016 году коллектив МКУ «МФЦ ВГО» стал победителем в краевом конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края».