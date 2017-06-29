Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье

Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент случился в Арсеньеве ,в районе улицы Жуковского. 36-летний мужчина, управляющий мотоциклом , двигался со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Островского, когда сбил на пешеходном переходе двух женщин. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, мотоциклист находился в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспондент у РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя мото составил 17 лет, в отношении мужчины составлен ряд административных материалов, в том числе по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», предполагающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. По результатам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.

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