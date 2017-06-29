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Общество

Константин Межонов: Владивосток - социально ориентированный город

​И. о. главы Владивостока выступает с докладом об итогах года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказывает о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, плотная социальная работа во Владивостоке, начатая в 2008 году, продолжалась и в 2016-м:

"В рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства» 22 социально ориентированных некоммерческих организации получили 154 субсидии, - рассказал Константин Межонов. - Восемь некоммерческих организаций получили субсидии на реализацию проектов, направленных на патриотическое воспитание, укрепление межнациональных отношений, улучшение качества жизни пожилых людей. Городом на эти цели было направлено 5 миллионов рублей.

Развитие общественного партнерства: проведено 69 общегородских мероприятий с ветеранскими и другими общественными организациями, национально-культурными объединениями, творческими союзами, в которых приняли участие более 50 000 жителей Владивостока. Из бюджета города было выделено 8,7 миллиона рублей, фактические затраты составили 99,88% исполнения. В рамках подпрограммы делегации ветеранов Владивостока в 2016 году посетили Брест, Суйфэньхэ.

В четвертый раз во Владивостоке прошел творческий конкурс «Мой город у моря». По его итогам 15 талантливых жителей города были признаны победителями и призерами. При этом главный приз для победителя составил 200 тысяч рублей, а за второе и третье места – по 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

На муниципальную программу «Доступная среда» было предусмотрено 23 миллиона рублей. Израсходовано 22,8 миллиона (97,9% от предусмотренной суммы).

За год утверждено 229 паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры. Пять объектов социальной инфраструктуры (здание администрации города, две библиотеки и два детских сада) стали доступными для инвалидов. Продолжилась адаптация пешеходных путей, остановок общественного транспорта, переходов, парковочных мест. Установка устройств звукового сопровождения на четырех первых городских светофорах нашла положительный отклик жителей города.

На ставшем традиционным и полюбившемся многим горожанам мероприятии «Хрустальный мир» дети города, и в первую очередь дети-инвалиды, приняли участие в мастер-классах по различным творческим направлениям. По их итогам состоялась выставка творческих работ с поощрением ее участников.

Кроме того, в 2016 году впервые состоялось мероприятие «Мы вместе». Дети-инвалиды и их сверстники стали участниками интерактивного фильма, мини-спектакля и игр. Совместная игра дала положительные результаты и позволила подружиться детям с разными возможностями здоровья.

На реализацию муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2019 годы было выделено и исполнено почти 8,3 миллиона рублей. В ее рамках проведены семь городских акций (8 мероприятий), в которых приняло участие 1 802 человека. Это студенты ДВФУ (акция «Хочешь долго жить – просто брось курить!»), курсанты МГУ им. адмирала Невельского (акция «Главная ценность жизни – здоровье!», направленная на профилактику ВИЧ/СПИД), учащиеся средних школ № 74» и № 52» (акция «Здоровые дети – здоровый город!», направленная на профилактику сахарного диабета второго типа у детей).

В рамках контроля и организации деятельности муниципальных унитарных предприятий пятью городскими МУП - аптеки № 128, № 154 и № 219, «Магазин «Медтехника» и «Стоматологическая клиника «Самсон» перечислено в бюджет Владивостока отчислений от прибыли 3,6 миллиона рублей, а также налогов на 9,6 миллиона. Муниципальные аптечные предприятия в рамках программы «Город для людей» осуществляли отпуск лекарственных препаратов по социальным ценам с надбавкой не более 15% к цене поставщика при реализации отдельных групп лекарственных средств.

Также были отремонтированы четыре подъездные дороги - к Владивостокской поликлинике №6, Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больнице, а также к Владивостокской стоматологической поликлинике № 2. Финансирование этих работ составило 6,8 миллиона рублей".

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