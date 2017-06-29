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Муниципальные закупки во Владивостоке признаны «гарантировано прозрачными»

Решение об этом приняла Национальная ассоциация участников электронной торговли совместно с Минэкономразвития
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказывает о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, в прошлом году администрация Владивостока была признана кристально честной в муниципальных закупках: 

"За год было осуществлено 1 089 закупок – на 3 580 160 000 рублей, - сказал он. - Электронные аукционы составили 85%. Было подано 6 396 заявок от поставщиков и подрядчиков.

По закупкам экономия составила 579 миллиона рублей, то есть, 16%.

Доля закупок у малых предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций составила 28% от общего объема закупок за год.

Национальная ассоциация участников электронной торговли совместно с Минэкономразвития в 2016 году присвоили администрации Владивостока наивысший уровень открытости закупок - «Гарантированная прозрачность». Владивосток занял первое место по показателям открытости и прозрачности процедур закупок среди городов РФ".

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