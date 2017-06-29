Доходы Владивостока в 2016 году росли

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказывает о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, исполнение муниципального бюджета в 2016 году по доходам составило 12 миллиардов 308 миллионов рублей. Доходы от налогов и неналоговые доходы составили 8 миллиардов 896 миллионов рублей.

"Бюджет сохранил свою социальную направленность, - отметил Межонов. - Расходы на социально-культурную сферу составили 51,44% от общей суммы расходов. На развитие образования направлено 46,31% бюджета, на сферу ЖКХ – 11,52%.

План по доходам выполнен на 99,1%, рост к уровню 2015 года – 106,2%.

Для поддержки резидентов свободного порта Владивосток администрацией города предусмотрено снижение налоговой нагрузки на 10 лет.

В 2016 году были сохранены все льготы для инвалидов, ветеранов войны, пенсионеров по земельному налогу.

В результате мероприятий по увеличению доходной части бюджета города в 2016 году в бюджет дополнительно поступило 175 миллионов рублей.

Исполнение бюджета Владивостока по расходам составило 12 миллиардов 266 миллионов рублей (97,8% от плана)".

Также Константин Межонов рассказал, что в 2016 году муниципалитетом Владивостока осуществлялся постоянный контроль над своевременной выплатой зарплаты бюджетникам.