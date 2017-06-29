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Директор приморской УК ответит за ужасное содержание жилого дома

Управляющий оштрафован на крупную сумму
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Директор управляющей компании из Приморья оштрафован за грязный фасад дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Руководитель УК из Артема заплатит штраф в размере 25 000 рублей за нарушения жилищного законодательства. В ходе плановой проверки было выявлено, что фасад дома по улице Фрунзе, 32 находится в ненадлежащем состоянии: изрисован, обклеен различными объявлениями, в трещинах,а местами вообще и без штукатурки. 

В связи с этим жилинспекция вынесла предписание, которое в установленный срок исполнено не было. В результате по решению суда директор УК оштрафован на 25 000 рублей. 

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