Константин Межонов: Владивосток продолжает следовать курсом, проложенным Игорем Пушкаревым

Во Владивостоке начался доклад по итогам 2016 года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказывает о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, курс, которым следовал Владивосток в 2016 году, остался неизменным с 2008 года и сохранил социальную направленность:

"В 2016 году администрация Владивостока продолжала следовать курсом, определенным главой города Игорем Сергеевичем Пушкарёвым еще в первый его выборный 2008 год, - отметил Константин Межонов во вступительном слове. - Это обеспечение местами в детских садах всех наших маленьких горожан, реформирование общественного транспорта, наведение порядка в сфере ЖКХ, строительство дорог, ремонт жилья, реконструкция городской инфраструктуры, социальная поддержка населения и так далее.

Одним из важных итогов работы администрации Владивостока в 2016 году можно считать подготовку проектов развития города и улучшения городской среды, которые были определены на II Восточном экономическом форуме в сентябре 2016 года. Это рыбный рынок в районе Золотого моста, 4 многоярусных парковки в центре города, запуск очистных сооружений, система автоматизированных, «умных» светофоров, благоустройство парка Минного городка и парка в районе Второй Речки, обустройство Берега здоровья. Большая часть этих проектов, призванных вывести Владивосток в число наиболее современных и комфортных городов, были разработаны по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва.

Эти проекты были представлены в марте нынешнего года на VIII заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды в Токио. В ее работе приняли участие представители Минстроя, администрации Приморского края, правительства и бизнеса Японии".