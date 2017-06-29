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СУ СК РФ по Приморью напоминает родителям об опасном для детей периоде

С наступлением лета у ребят появилось много свободного времени
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю обращает внимание родителей, что в период летних каникул у детей появилось больше свободного времени, которое они проводят на улице, сообщает РИА VladNews. В связи с этим необходимо ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения, контролировать перемещение своих детей. 

Напомните детям о правилах дорожного движения, о нахождении вблизи водоемов, недостроенных и разрушенных строений, а также нахождение возле частных домов, где территорию участка охраняют сторожевые собаки. 

За последнее время на территории Приморского края произошло несколько случаев нападения сторожевых собак на детей. В мае 2017 года на металлическом ограждении мальчишки дразнили сторожевого пса, в какой-то момент ребенок не удержался и упал прямо к собачьему вольеру и был покусан, В июне в Партизанском районе мальчик без разрешения взрослых прошел на территорию частного дома, где на него напала сорвавшаяся с цепи собака. Если в первом случае мальчик умышленно дразнил пса, который находился на привязи, то во втором были нарушены правила безопасного поведения. 

Вместе с тем, владельцам крупных пород собак и других животных, стоит еще раз удостовериться в исправности амуниции (ошейники, поводки, цепи, уздечки, веревки). Так, в поселке Врангель собака разрушила вольер и напала на двух девочек 8 и 11 лет. 

В населенных пунктах, где в семьях есть домашний скот, также следует проинструктировать детей, которые оказывают помощь взрослым (на пастбище, дойках и пр.) В Приморском крае был случай, когда мальчик, ожидая мать с вечерней дойки, неосторожно держал корову, в результате чего животное дернулось, и веревка к которой была привязана корова, перекрыла доступ кислорода мальчику. В следственном управлении круглосуточно работает телефонная линия «Ребенок в опасности», на которую могут позвонить как родители, так и ребенок, и сообщить о совершении противоправного деяния.

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