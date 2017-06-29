Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля

Разработчики планируют представить свой проект на конкурсе идей для «Дальневосточного гектара»

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Студенты из ДВФУ представили проект для повышения урожайности картофеля на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

По словам разработчиков проекта, чтобы повысить урожайность в 3-4 раза, необходимо использовать гидропонные установки.

Как отмечают студенты, для эффективного возделывания картофеля, уменьшения накопления вирусов и фитопатогенов необходимо замещение семенного материала каждые 3-4 года. Получать безвирусные семена предлагается с использованием технологии производства микроклубней на гидропонной установке. За один период вегетации с 300 растений можно собрать до 7000-10000 клубней весом 5-7 грамм, а за год — вырастить до четырех поколений. Использование такого оздоровленного посадочного материала повышает урожайность картофеля до 300-400% и увеличивает срок его хранения.

Создавать подобные центры по выращиванию оздоровленного картофеля авторы предлагают непосредственно на фермерских хозяйствах Сибири и Дальнего Востока. Этот бизнес-проект студенты готовятся представить на конкурс идей для «Дальневосточного гектара».