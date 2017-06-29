Во Владивостоке восемь водителей попались на горячительном

Итоговая сводка ГИБДД за минувшие сутки

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в среду, 28 июня, сотрудники ГАИ остановили 8 автомобилей, за рулем которых находились пьяные водители, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Составлены соответствующие протоколы.

Всего за сутки во Владивостоке граждане нарушили ПДД 266 раз: это 17 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам водителями, три не пристегнутых ребенка, 11 протоколов по фактам тонировки не по ГОСТу. Сотрудники ДПС остановили пять авто, за рулем которых находились злостные неплательщики штрафов. Автолюбители 46 раз нарушили правила парковки. На СВЗТ поставлено 48 транспортных средств.

По фактам нарушения ПДД составлены протоколы в отношении 62 пешеходов, 11 водителей автобусов и девяти таксистов.

На дорогах столицы Приморья произошло 76 ДТП, из которых 45 - с материальным ущербом. Составлено 19 европротоколов.