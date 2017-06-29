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В Приморье изъято почти 2,5 тонны суррогата спирта

Роспотребнадзор отчитался об итогах минувшего полугодия
Фото: Роспотребнадзор Приморского края Фото: Роспотребнадзор Приморского края
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья отчитался об итогах минувшего полугодия по изъятию суррогата алкоголя в регионе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За полгода - со времени вступления в силу первого постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 23 декабря 2016 года (было введено после трагедии в Иркутске; продлевалось дважды) - в Приморье были проведены совместные с УМВД рейды по торговым точкам (1 795), в 117 из которых была обнаружена торговля суррогатом спирта. Изъято 22 455 бутылок и флаконов. Общий объем отравы, не дошедшей до потребителя - 2 386,1 литра. 

По предварительным данным, с января по май 2017 года на территории Приморья было зарегистрировано 159 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе со смертельным исходом – 39 случаев. Показатель распространенности отравлений спиртосодержащей продукцией составил – 19,8 случаев на 100 тысяч населения, что ниже показателя за аналогичный период 2016 года на 39,3%. Показатель смертности от отравлений спиртосодержащей продукцией за этот же период составил 4,9 случаев на 100 тысяч населения, что ниже показателя за аналогичный период 2016 года на 37,2%.

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