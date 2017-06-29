Приморцам предстоит заплатить штрафы на сумму более 12 миллионов рублей

Результаты работы комплекса фото-видеофиксации

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

За прошлую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 20 220 дел об административных правонарушениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Сумма наложенных штрафов составила 12 млн 269 тыс 500 рублей. Из них возбуждено по статье 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (за нарушение скоростного режима) 18 712 дел на сумму 10 млн 22 тыс. рублей.

По части 4 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку) – 1 586 дел на сумму 2 млн 220 тыс. рублей.

По части 3 статьи 12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и на тротуаре) - 27 дел на сумму 27 500 рублей.

Направлено в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 727 постановлений в отношении собственников транспортных средств, не оплативших своевременно административные штрафы.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ составлено и направлено в суды 65 административных материалов.