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Мужчина без признаков жизни обнаружен в Приморье

Проводится доследственная проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В Приморье обнаружен труп мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Местный житель поселка Дунай обнаружен повешенным в сарае. По словам дунайцев, мужчина 1986 года рождения не славился любовью к выпивке, воспитывал четверых детей, вполне порядочный семьянин. Что стало причиной такого поступка - пока неизвестно. В пресс-службе СУ СК РФ по Приморью корреспонденту РИА VladNews сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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