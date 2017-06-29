Мужчина без признаков жизни обнаружен в Приморье

Проводится доследственная проверка

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В Приморье обнаружен труп мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Местный житель поселка Дунай обнаружен повешенным в сарае. По словам дунайцев, мужчина 1986 года рождения не славился любовью к выпивке, воспитывал четверых детей, вполне порядочный семьянин. Что стало причиной такого поступка - пока неизвестно. В пресс-службе СУ СК РФ по Приморью корреспонденту РИА VladNews сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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