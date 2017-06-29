Жительница Владивостока может получить пожизненный срок за наркобизнес

Злоумышленница находится под стражей

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В Приморье задержана 27-летняя жительница Владивостока, у которой в машине было обнаружено более 5 кг наркотических средств синтетического ряда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе обыска по месту жительства потерпевшей было обнаружено и изъято еще 10,3 кг синтетических наркотиков. Таким образом, общий вес изъятого превысил 15,5 кг.

Около месяца оперативные сотрудники занимались сбором доказательной базы противоправной деятельности фигурантки, в ходе чего было установлено, что она является «кладовщиком», от которого наркотики должны были поступить наркокурьерам и в дальнейшем дойти до потребителей наркотических средств. Установлено, что при осуществлении противоправной деятельности фигурантка использовала один из современных мессенджеров – Vipole.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

В настоящее время злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы.