ГИБДД: Въехавший в дерево водитель седана госпитализирован

Авария произошла рано утром на проспекте 100 лет Владивостоку

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, 25-летний водитель автомобиля Toyota Mark X, наехавшего на дерево в районе дома №150 по проспекту 100 лет Владивостоку, был госпитализирован. Медики на месте диагностировали у потерпевшего закрытый перелом правого предплечья.

Напомним, авария произошла около 06:40. Автомобиль двигался со стороны улицы Маковского в сторону улицы Русской.

Детали ДТП выясняются.

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