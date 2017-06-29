Подозрительный автомобиль остановили инспекторы ДПС во Владивостоке

Водитель транспортного средства попытался избавиться от мешочка с порошком

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль с синтетическими наркотиками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Подозрительный автомобиль остановили сотрудники ДПС во Владивостоке. Во время проверки документов водитель транспортного средства попытался избавиться от пакета с порошкообразным веществом. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Прибывшие полицейские изъяли вещество и направили его на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического ряда общей массой более 15 граммов.

По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств , психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям.

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