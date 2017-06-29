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Приморье: вырубку деревьев отслеживают с космоса

​Необходимо навести порядок в лесопользовании
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Карьер на месте кедровника..Как отслеживать вырубку деревьев с космоса? ВВФ передает систему в руки краевых властей. Тестирование инноваций дало хорошие результаты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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