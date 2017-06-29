Сергей Петрачков – один из молодых сотрудников газеты «Владивосток». Он работает в печатном издании уже 6 лет, и за это время неоднократно слышал мнение, будто Интернет вытеснит газету. Молодой корреспондент говорит, для него формат не важен, главное – развитие и опыт в профессии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Газета "Владивосток" отмечает 28 лет
Почти круглая датаВладивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.
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