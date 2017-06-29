Дзюдоситы Дальнего Востока отобрались на финал летней спартакиады учащихся России

Первенство состоится в августе

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Дзюдоисты Дальнего Востока провели отбор на летнюю спартакиаду учащихся. Соревнования во Владивостоке собрали порядка 100 спортсменов в возрасте 14-16 лет. Лучшие борцы по итогам этого первенства в августе отправятся на всероссийский финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.