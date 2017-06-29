Дзюдоисты Дальнего Востока провели отбор на летнюю спартакиаду учащихся. Соревнования во Владивостоке собрали порядка 100 спортсменов в возрасте 14-16 лет. Лучшие борцы по итогам этого первенства в августе отправятся на всероссийский финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Дзюдоситы Дальнего Востока отобрались на финал летней спартакиады учащихся России
Первенство состоится в августеВладивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.
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