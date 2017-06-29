Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Игоря Пушкарева 6 июля 09:01, 29 июня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Игоря Пушкарева 6 июля
Константин Межонов отчитается об итогах 2016 года во Владивостоке 09:00, 29 июня Константин Межонов отчитается об итогах 2016 года во Владивостоке
Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 июня 08:56, 29 июня Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 июня (Адреса)
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
09:04
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
09:04
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
09:04
В Приморье уничтожают тигров Фото
09:01
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Игоря Пушкарева 6 июля
09:00
Константин Межонов отчитается об итогах 2016 года во Владивостоке
08:56
Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 июня Адреса
08:50
Гороскоп на 29 июня
08:45
Несколько домов во Владивостоке останутся сегодня без водоснабжения Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня морось и туман
08:11
«Владивосток – 157»: выставку в честь Дня города представили в приморской столице
07:38
Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам Фото
06:23
Муниципальный лагерь «Солнечный луч» объединил на своей территории юных спортсменов Фото
05:11
Новый светофор появился во Владивостоке Фото
04:39
Треть россиян боятся остаться без работы
03:26
Около 20% россиян имеют общие корни с королевой Британии, - ученые
02:21
Ученые узнали, как перестать есть ночью
01:17
Изменения в ПДД с 1 июля 2017 года: поправки на официальном сайте ГИБДД
00:02
Ночная работа может привезти к раку, - ученые
Июнь, 28 среда
23:28
Во Владивостоке реставрируют мозаичное панно, которое украшает главный городской фонтан
22:34
Во Владивостоке продолжается ликвидация стихийных свалок Фото
21:21
На Народном проспекте во Владивостоке демонтировали 500 метров трамвайных путей
20:05
Во Владивостоке пройдет краевое первенство по стритболу на колясках
19:13
Футбольный клуб "Луч-Энергия" окажется под судебным присмотром Видео
18:36
Приморские фильмы показали в Хабаровске Фото
18:09
Владивосток лидирует по числу обращений с укусами клещей
17:59
Завтра во Владивостоке завоют сирены
17:46
Приморец осужден за продажу шкуры тигра
17:31
Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года Видео
17:19
Житель Приморья на улице выхватил у девушки из рук телефон
17:08
Иностранцев, проживающих в Приморье, выдворили за пределы РФ
16:59
Во Владивостоке обсудили вопросы выбора земельных участков для многодетных семей
16:48
Во Владивостоке пропал молодой человек Фото
16:44
Квартирных краж стало больше во Владивостоке Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 июня

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей.

Без электричества останутся дома по следующим адресам: 

100-летия Владивостока пр-кт 70, 

Борисенко ул.22, 28, 30, 32, 34, 36, 

Героев Хасана ул.11, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 32, 34, 

Енисейская ул.19, 20, 

Иртышская ул.10, 12, 5, 7, 

Кирова ул.30, 44, 95, 

Лермонтова ул.81, 83, 85, 

Нестерова ул.10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 

Русская ул.98, 

Сипягина ул.33, 

Талалихина ул.3, 

Шошина ул.5,

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 29 июня
08:50, 29 июня 2017 Гороскоп на 29 июня

Большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам

Несколько домов во Владивостоке останутся сегодня без водоснабжения
08:45, 29 июня 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся сегодня без водоснабжения

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня морось и туман
08:41, 29 июня 2017 Во Владивостоке сегодня морось и туман

В некоторых районах края пройдут грозовые дожди

«Владивосток – 157»: выставку в честь Дня города представили в приморской столице
08:11, 29 июня 2017 «Владивосток – 157»: выставку в честь Дня города представили в приморской столице

Вход свободный

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
07:38, 29 июня 2017 Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам

Вопросы поставили пришедшие на прием группа активных жителей дома №20 по улице Ватутина

Новый светофор появился во Владивостоке
05:11, 29 июня 2017 Новый светофор появился во Владивостоке

Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательными

Треть россиян боятся остаться без работы
04:39, 29 июня 2017 Треть россиян боятся остаться без работы

Угроза увольнения и неоплачиваемый отпуск стали меньше пугать сотрудников отечественных компаний и предприятий