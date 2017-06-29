Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 июня

09:04 В Приморье уничтожают тигров Фото

08:45 Несколько домов во Владивостоке останутся сегодня без водоснабжения Адреса

07:38 Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам Фото

05:11 Новый светофор появился во Владивостоке Фото

22:34 Во Владивостоке продолжается ликвидация стихийных свалок Фото

18:36 Приморские фильмы показали в Хабаровске Фото

17:31 Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года Видео

16:48 Во Владивостоке пропал молодой человек Фото

16:44 Квартирных краж стало больше во Владивостоке Видео

Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

Электронные версии