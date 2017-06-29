Гороскоп на 29 июня

Большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых. То же самое касается и окружающих – сегодня вы вряд ли сможете заставить их делать то, что, по вашему мнению, им делать нужно. Звезды подсказывают, что единственный путь в данной ситуации – это заразить людей своим энтузиазмом. Вот тогда им по силам будет горы свернуть!

Овен при желании способен добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Овну достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

День не склоняет Тельца к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Тельцу достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.

Близнецы склонны заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть им в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Близнецы предпочтут этого не заметить: их расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула «работа не волк» станет сегодня временным девизом Близнецов. Звезды гороскопа советуют им посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким… И еще раз себе!

Для Рака очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Рак возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Раку не размениваться по пустякам: если уж ему сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Льву противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Льву обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи – отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Дева будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под ее резвый ритм. Дева же будет чувствовать себя способной на многое! Ее деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ей как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно ее раздражать, так что сегодня Деве лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Весам следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют им заняться чем-нибудь приятным – к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Весов сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для них куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Скорпион просто обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью – со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь – Скорпион сегодня настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.

У Стрельца вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, – в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Стрельца, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Стрельцу продвижение в карьере и хороший доход.

Козерогу повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора – если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Козерога такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Козерогу не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Водолей может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – тут уж кому как повезет! День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые его планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Водолей обречен на успех, так что лучшее, что могут сделать его оппоненты, – это попробовать с ним подружиться!

Рыбы будут находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от них быстрых решений – тогда рассеянность Рыб не принесет им особого вреда. А вот если события будут их тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Рыбы вдруг могут забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Рыбам сегодня противопоказана любая активная деятельность – кроме той, которой они захотят заняться не для результата, а для души.