Во Владивостоке сегодня морось и туман

В некоторых районах края пройдут грозовые дожди

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах грозы. На побережье местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +15...+30 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, утром слабая морось. Туман, ослабевающий в середине дня. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +16...+18 °C. Температура воды в Амурском заливе +17 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23 °C.



В Находке облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +19...+21 °C.