Несколько домов во Владивостоке останутся сегодня без водоснабжения 08:45, 29 июня Несколько домов во Владивостоке останутся сегодня без водоснабжения
Во Владивостоке сегодня морось и туман 08:41, 29 июня Во Владивостоке сегодня морось и туман
Во Владивостоке пропал молодой человек 16:48, 28 июня Во Владивостоке пропал молодой человек (Фото)
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
08:50
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
08:50
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
08:50
В Приморье уничтожают тигров Фото
08:45
Несколько домов во Владивостоке останутся сегодня без водоснабжения
08:41
Во Владивостоке сегодня морось и туман
08:11
«Владивосток – 157»: выставку в честь Дня города представили в приморской столице
07:38
Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам Фото
06:23
Муниципальный лагерь «Солнечный луч» объединил на своей территории юных спортсменов Фото
05:11
Новый светофор появился во Владивостоке Фото
04:39
Треть россиян боятся остаться без работы
03:26
Около 20% россиян имеют общие корни с королевой Британии, - ученые
02:21
Ученые узнали, как перестать есть ночью
01:17
Изменения в ПДД с 1 июля 2017 года: поправки на официальном сайте ГИБДД
00:02
Ночная работа может привезти к раку, - ученые
Июнь, 28 среда
23:28
Во Владивостоке реставрируют мозаичное панно, которое украшает главный городской фонтан
22:34
Во Владивостоке продолжается ликвидация стихийных свалок Фото
21:21
На Народном проспекте во Владивостоке демонтировали 500 метров трамвайных путей
20:05
Во Владивостоке пройдет краевое первенство по стритболу на колясках
19:13
Футбольный клуб "Луч-Энергия" окажется под судебным присмотром Видео
18:36
Приморские фильмы показали в Хабаровске Фото
18:09
Владивосток лидирует по числу обращений с укусами клещей
17:59
Завтра во Владивостоке завоют сирены
17:46
Приморец осужден за продажу шкуры тигра
17:31
Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года Видео
17:19
Житель Приморья на улице выхватил у девушки из рук телефон
17:08
Иностранцев, проживающих в Приморье, выдворили за пределы РФ
16:59
Во Владивостоке обсудили вопросы выбора земельных участков для многодетных семей
16:48
Во Владивостоке пропал молодой человек Фото
16:44
Квартирных краж стало больше во Владивостоке Видео
16:31
В исправительных колониях Приморья развивают пчеловодство Фото
16:18
В четверг во Владивостоке туман и морось
16:04
Фотограф провёл две ночи на хребте ​"Зубы Дракона" Фото
15:47
Во Владивосток вернулась яхта «Каталекса», задержанная в Японском море Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке сегодня морось и туман

В некоторых районах края пройдут грозовые дожди
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах грозы. На побережье местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +15...+30 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке облачно, утром слабая морось. Туман, ослабевающий в середине дня. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +16...+18 °C. Температура воды в Амурском заливе +17 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23 °C.

В Находке облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +19...+21 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Владивосток – 157»: выставку в честь Дня города представили в приморской столице
08:11, 29 июня 2017 «Владивосток – 157»: выставку в честь Дня города представили в приморской столице

Вход свободный

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
07:38, 29 июня 2017 Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам

Вопросы поставили пришедшие на прием группа активных жителей дома №20 по улице Ватутина

Новый светофор появился во Владивостоке
05:11, 29 июня 2017 Новый светофор появился во Владивостоке

Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательными

Треть россиян боятся остаться без работы
04:39, 29 июня 2017 Треть россиян боятся остаться без работы

Угроза увольнения и неоплачиваемый отпуск стали меньше пугать сотрудников отечественных компаний и предприятий

Около 20% россиян имеют общие корни с королевой Британии, - ученые
03:26, 29 июня 2017 Около 20% россиян имеют общие корни с королевой Британии, - ученые

В исследовании принимали участие более 2000 человек

Изменения в ПДД с 1 июля 2017 года: поправки на официальном сайте ГИБДД
01:17, 29 июня 2017 Изменения в ПДД с 1 июля 2017 года: поправки на официальном сайте ГИБДД

​ГИБДД разъяснили суть изменений в правилах дорожного движения

Во Владивостоке реставрируют мозаичное панно, которое украшает главный городской фонтан
23:28, 28 июня 2017 Во Владивостоке реставрируют мозаичное панно, которое украшает главный городской фонтан

Работы завершатся к концу недели