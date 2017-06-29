Константин Межонов отчитается об итогах 2016 года во Владивостоке

Он расскажет, как прошел для приморской столицы этот нелегкий год

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов выступит сегодня перед депутатами городской думы с докладом об итогах прошедшего, 2016 года, сообщает корреспондент РИА VladNews. В рамках традиционного ежегодного доклада, который представляет глава города (доклад по известным причинам был пропущен в 2016 году), Константин Межонов расскажет о том, чем жил и как развивался Владивосток в минувшем году - а также обозначит общее направление развития приморской столицы на ближайшее время.

Напомним, Константин Межонов приступил к исполнению обязанностей и.о. главы Владивостока с 14 апреля текущего года. В связи с этим, Константин Межонов фактически отчитается о суммарных итогах первого полугодия 2016 года (администрацию Владивостока возглавлял Игорь Пушкарев) и второго полугодия, когда команде Пушкарева пришлось справляться самостоятельно.

Напоминаем, что свою вину временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.