Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Игоря Пушкарева 6 июля 09:01, 29 июня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Игоря Пушкарева 6 июля
Константин Межонов отчитается об итогах 2016 года во Владивостоке 09:00, 29 июня Константин Межонов отчитается об итогах 2016 года во Владивостоке
Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 июня 08:56, 29 июня Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 июня (Адреса)
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
09:04
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
09:04
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
09:04
В Приморье уничтожают тигров Фото
09:01
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Игоря Пушкарева 6 июля
09:00
Константин Межонов отчитается об итогах 2016 года во Владивостоке
08:56
Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 июня Адреса
08:50
Гороскоп на 29 июня
08:45
Несколько домов во Владивостоке останутся сегодня без водоснабжения Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня морось и туман
08:11
«Владивосток – 157»: выставку в честь Дня города представили в приморской столице
07:38
Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам Фото
06:23
Муниципальный лагерь «Солнечный луч» объединил на своей территории юных спортсменов Фото
05:11
Новый светофор появился во Владивостоке Фото
04:39
Треть россиян боятся остаться без работы
03:26
Около 20% россиян имеют общие корни с королевой Британии, - ученые
02:21
Ученые узнали, как перестать есть ночью
01:17
Изменения в ПДД с 1 июля 2017 года: поправки на официальном сайте ГИБДД
00:02
Ночная работа может привезти к раку, - ученые
Июнь, 28 среда
23:28
Во Владивостоке реставрируют мозаичное панно, которое украшает главный городской фонтан
22:34
Во Владивостоке продолжается ликвидация стихийных свалок Фото
21:21
На Народном проспекте во Владивостоке демонтировали 500 метров трамвайных путей
20:05
Во Владивостоке пройдет краевое первенство по стритболу на колясках
19:13
Футбольный клуб "Луч-Энергия" окажется под судебным присмотром Видео
18:36
Приморские фильмы показали в Хабаровске Фото
18:09
Владивосток лидирует по числу обращений с укусами клещей
17:59
Завтра во Владивостоке завоют сирены
17:46
Приморец осужден за продажу шкуры тигра
17:31
Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года Видео
17:19
Житель Приморья на улице выхватил у девушки из рук телефон
17:08
Иностранцев, проживающих в Приморье, выдворили за пределы РФ
16:59
Во Владивостоке обсудили вопросы выбора земельных участков для многодетных семей
16:48
Во Владивостоке пропал молодой человек Фото
16:44
Квартирных краж стало больше во Владивостоке Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Константин Межонов отчитается об итогах 2016 года во Владивостоке

Он расскажет, как прошел для приморской столицы этот нелегкий год
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов выступит сегодня перед депутатами городской думы с докладом об итогах прошедшего, 2016 года, сообщает корреспондент РИА VladNews. В рамках традиционного ежегодного доклада, который представляет глава города (доклад по известным причинам был пропущен в 2016 году), Константин Межонов расскажет о том, чем жил и как развивался Владивосток в минувшем году - а также обозначит общее направление развития приморской столицы на ближайшее время.

Напомним, Константин Межонов приступил к исполнению обязанностей и.о. главы Владивостока с 14 апреля текущего года. В связи с этим, Константин Межонов фактически отчитается о суммарных итогах первого полугодия 2016 года (администрацию Владивостока возглавлял Игорь Пушкарев) и второго полугодия, когда команде Пушкарева пришлось справляться самостоятельно. 

Напоминаем, что свою вину временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Фрунзенский суд Владивостока принял дело бывшего вице-губернатора Приморья
14:15, 28 июня 2017 Фрунзенский суд Владивостока принял дело бывшего вице-губернатора Приморья

Олегу Ежову грозит до 10 лет колонии

​Парламентарии разрешили пустить Hyatt на мысе Бурный с молотка
13:52, 28 июня 2017 ​Парламентарии разрешили пустить Hyatt на мысе Бурный с молотка

Постановление о выставлении 5-звездочного отеля на аукцион поддержано большинством голосов

Первым кандидатом в депутаты думы Владивостока стала безработная
13:31, 28 июня 2017 Первым кандидатом в депутаты думы Владивостока стала безработная

Маргарита Ахмедова - лидер движения "Звенящие кедры в Приморском крае"

Стали известны подробности дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова
12:57, 28 июня 2017 Стали известны подробности дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова

По версии следствия, чиновник "погорел" на пожарном депо в Красноармейском районе

Курс доллара начал снижаться
12:38, 28 июня 2017 Курс доллара начал снижаться

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Малые предприниматели процветают на оптовом рынке Приморья
09:38, 28 июня 2017 Малые предприниматели процветают на оптовом рынке Приморья

Обороты рынка растут

Средняя зарплата более 165 тысяч приморцев не дотягивает до среднекраевого уровня
18:11, 27 июня 2017 Средняя зарплата более 165 тысяч приморцев не дотягивает до среднекраевого уровня

Это работники малых и средних предприятий региона