Треть россиян бояться остаться без работы

Угроза увольнения и неоплачиваемый отпуск стали меньше пугать сотрудников отечественных компаний и предприятий

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Негативные настроения работников на рынке труда в мае этого года ослабли по сравнению с маем прошлого. К такому выводу пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Результаты проведенного среди 1,6 тыс. работающих россиян опроса, показали, что риск потерять работу (по субъективному мнению) уменьшился на 8,5%. А возможность задержки зарплаты – на 6,7%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Исследовав настроения россиян на рынке труда, эксперты РАНХиГС выявили, что в зоне актуальных или потенциальных рисков находится значительная группа населения. Однако об угрозах потери работы, вынужденного ухода в неоплачиваемый отпуск и перехода на неполную рабочую неделю в мае этого года заявило меньшее число опрошенных, чем в мае прошлого.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов сообщил «Известиям», что ежегодно в опросе принимают участие представители самых известных профессий – от неквалифицированных рабочих до юристов и руководителей отделений крупных и средних компаний. Такая выборка позволяет получить объективные данные.

Результаты опроса РАНХиГС показали, что количество респондентов, которые боятся потерять работу, снизилось за год на 8,5% (33,2% в мае 2017-го против 41,7% в мае 2016-го). На 5,5% упали ожидания снижения заработной платы (45,9% против 51,4 %), и на 6,7% – задержек выплат (38,3% против 45%). Потенциальную возможность ухода в неоплачиваемый отпуск в этом мае отметили на 4,3% респондентов меньше, чем годом ранее (27,6% против 31,9%).