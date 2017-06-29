Около 20% россиян имеют общие корни с королевой Британии, - ученые

В исследовании принимали участие более 2000 человек

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

По статистике 20% россиян имеют общие корни по материнской линии с Марией Медичи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RT.

«Самой распространенной митохондриальной гаплогруппой, определяющей происхождение по материнской линии, оказалась гаплогруппа Н, которая возникла в западной Азии 30 000 лет назад, прибыла в Европу 25 000 лет назад и распространилась на юго-запад континента во франко-кантабрийский регион», — сообщают авторы.

Согласно исследованию, 20% россиян имеют общие корни по материнской линии с Марией Медичи и британской королевой Викторией, которые тоже относятся к гаплогруппе Н.

Отмечается, что генеалогическое древо британской королевы Виктории доходит до семьи Николая Романова, то есть детей Николая II и Александры Федоровны. Наследник престола, цесаревич Алексей, унаследовал гемофилию (генетическое заболевание, препятствующее нормальному свёртыванию крови) от своей прабабушки по материнской линии, британской королевы Виктории.

Для выявления наиболее распространенных гаплогрупп в российской популяции исследователи проанализировали данные ДНК-тестов «Генеалогия» 2 500 человек в возрасте от 18 до 55 лет, 53% из которых мужчины и 47% — женщины.