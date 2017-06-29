Ученые узнали, как перестать есть ночью

Специалисты рассказали, как нужно правильно питаться

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования, как перестать есть ночью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МедДэйли.

Стоит отметить, что еда в ночное время оказывает на организм разрушительное действие, так как ночью жиры не усваиваются, потому что гормоны неактивны. По словам специалистов, это может привезти к метаболическому синдрому и ожирению. Ночью еда не усваивается, а откладывается в виде жира, и в жировых тканях начинают происходить воспалительные процессы.

Диетологи призывают к обязательному завтраку, чтобы не есть ночью, а также в течение дня употреблять достаточно белка и клетчатки. Что касается ужина, то он должен быть сбалансированным и не слишком ранним.

Ну а если к перекусам толкают стресс или скука, то лучше подумать и выбрать другой способ борьбы с ними.