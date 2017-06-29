Во Владивостоке пропал молодой человек 16:48, 28 июня Во Владивостоке пропал молодой человек (Фото)
Труп мужчины обнаружен около жилого дома в Приморье 15:43, 28 июня Труп мужчины обнаружен около жилого дома в Приморье
На двух маленьких девочек напала собака породы Алабай в Приморье 14:49, 28 июня На двух маленьких девочек напала собака породы Алабай в Приморье (Фото)
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
02:46
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
02:46
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
02:46
В Приморье уничтожают тигров Фото
02:21
Ученые узнали, как перестать есть ночью
01:17
Изменения в ПДД с 1 июля 2017 года: поправки на официальном сайте ГИБДД
00:02
Ночная работа может привезти к раку, - ученые
Июнь, 28 среда
23:28
Во Владивостоке реставрируют мозаичное панно, которое украшает главный городской фонтан
22:34
Во Владивостоке продолжается ликвидация стихийных свалок Фото
21:21
На Народном проспекте во Владивостоке демонтировали 500 метров трамвайных путей
20:05
Во Владивостоке пройдет краевое первенство по стритболу на колясках
19:13
Футбольный клуб "Луч-Энергия" окажется под судебным присмотром Видео
18:36
Приморские фильмы показали в Хабаровске Фото
18:09
Владивосток лидирует по числу обращений с укусами клещей
17:59
Завтра во Владивостоке завоют сирены
17:46
Приморец осужден за продажу шкуры тигра
17:31
Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года Видео
17:19
Житель Приморья на улице выхватил у девушки из рук телефон
17:08
Иностранцев, проживающих в Приморье, выдворили за пределы РФ
16:59
Во Владивостоке обсудили вопросы выбора земельных участков для многодетных семей
16:48
Во Владивостоке пропал молодой человек Фото
16:44
Квартирных краж стало больше во Владивостоке Видео
16:31
В исправительных колониях Приморья развивают пчеловодство Фото
16:18
В четверг во Владивостоке туман и морось
16:04
Фотограф провёл две ночи на хребте ​"Зубы Дракона" Фото
15:47
Во Владивосток вернулась яхта «Каталекса», задержанная в Японском море Видео
15:43
Труп мужчины обнаружен около жилого дома в Приморье
15:42
​Серпентолог из Владивостока: Я коллекционирую змей! Эксклюзив
15:38
Алексей Воронин готовится к персональной выставке Фото
15:26
Технопарк с мировым именем может появиться на Русском острове
15:11
Специалисты боятся вспышки опасной инфекции в Приморье
15:01
Пациент ограбил медработника в Приморье
14:53
В Приморском крае «Ростелеком» предлагает бизнесу «Управляемый Wi-Fi»
14:49
На двух маленьких девочек напала собака породы Алабай в Приморье Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Ученые узнали, как перестать есть ночью

Специалисты рассказали, как нужно правильно питаться
Фото: ferra.ru Фото: ferra.ru
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования, как перестать есть ночью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МедДэйли.

Стоит отметить, что еда в ночное время оказывает на организм разрушительное действие, так как ночью жиры не усваиваются, потому что гормоны неактивны. По словам специалистов, это может привезти к метаболическому синдрому и ожирению. Ночью еда не усваивается, а откладывается в виде жира, и в жировых тканях начинают происходить воспалительные процессы.

Диетологи призывают к обязательному завтраку, чтобы не есть ночью, а также в течение дня употреблять достаточно белка и клетчатки. Что касается ужина, то он должен быть сбалансированным и не слишком ранним.

Ну а если к перекусам толкают стресс или скука, то лучше подумать и выбрать другой способ борьбы с ними.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ночная работа может привезти к раку, - ученые
00:02, 29 июня 2017 Ночная работа может привезти к раку, - ученые

Специалисты провели исследование

Специалисты боятся вспышки опасной инфекции в Приморье
15:11, 28 июня 2017 Специалисты боятся вспышки опасной инфекции в Приморье

В регионе выпущена памятка по профилактике туляремии

В Минздраве назвали самые здоровые и больные регионы России
03:33, 28 июня 2017 В Минздраве назвали самые здоровые и больные регионы России

Открывать больничные листы россияне стали реже

Выключенные телефоны опасны для людей, - ученые
23:34, 27 июня 2017 Выключенные телефоны опасны для людей, - ученые

Специалисты провели исследование

Утренний кофе опасен для здоровья, - ученые
19:12, 27 июня 2017 Утренний кофе опасен для здоровья, - ученые

Специалисты узнали секреты бодрящего напитка

Пятеро приморцев уже заболели клещевым энцефалитом
11:02, 27 июня 2017 Пятеро приморцев уже заболели клещевым энцефалитом

За текущий сезон в регионе зарегистрировано более 4 тысяч обращений в присасыванием клещей

Секс улучшает память стариков, - ученые
00:26, 27 июня 2017 Секс улучшает память стариков, - ученые

Специалисты планируют продолжать исследования