Новый светофор появился во Владивостоке

Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательными

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

На пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской во Владивостоке установили новый светофор. Теперь пешеходы смогут беспрепятственно и более безопасно переходить оживленную проезжую часть.

Как рассказали в отделе организации безопасности дорожного движения администрации Владивостока, работы по установке нового светофорного объекта на нерегулируемом пешеходном переходе были проведены по результатам мониторинга дорожной ситуации, а также многочисленным просьбам горожан.

«Администрация города Владивостока продолжает работы по повышению безопасности дорожного движения. Так, в ночь с 23 на 24 июня на перекрестке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока мы установили светофор, - рассказал Максим Вакулич, главный специалист отдела организации безопасности дорожного движения администрации Владивостока. - Данный светофор регулирует движение и пешеходов, и автотранспортного потока, работая синхронно в едином светофорном комплексе, установленном на данном участке».

Отметим, что работы по установке новых светофорных объектов постоянно ведутся в приморской столице. Решения об установке новых светофоров и установке дополнительных секций светофоров в различных районах города специалисты принимают после изучения общественного мнения и проведения мониторинга движения. Также во Владивостоке в рамках реализации программы «Доступная среда» светофоры оборудуют речевыми информаторами.

Администрация города Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой быть внимательными на дороге, а пешеходам - соблюдать правила дорожного движения и переходить оживленную проезжую часть только в специально выделенных для этого местах.