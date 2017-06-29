Изменения в ПДД с 1 июля 2017 года: поправки на официальном сайте ГИБДД

​ГИБДД разъяснили суть изменений в правилах дорожного движения

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

ГИБДД разъяснили суть изменений в правилах дорожного движения, которые вступают в силу 1 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как рассказал начальник управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД РФ Юрий Шакиров, в ряде случаев с 1 июля можно будет оформить ДТП без сотрудников полиции.



«С 1 июля вступает в силу постановление правительства РФ, которым предусматривается структурирование положений правил дорожного движения, регламентирующих порядок действий водителей транспортных средств после ДТП, к которому они причастны», - рассказал Шакиров.



С 1 июля будет ужесточена ответственность водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь за это нарушение ППД их могут не только лишить водительских прав на три года, но и отправить за решетку на срок до двух лет.



В обязательном порядке с 1 июля пешеходы, идущие вдоль загородных дорог, должны будут носить световозвращающие элементы на одежде.



Комментируя возможность оформления ДТП без сотрудников ГИБДД, эксперты уверены, что это позволит уменьшить пробки, которые возникают из-за аварий. ДТП без пострадавших и жертв водители в большинстве случаев смогут оформить самостоятельно.



«Если вдруг страховщик не примет бумагу, он будет наказан со стороны Российского союза страховщиков. Бумага простая, не сложная. Если правильно её заполнили, то никаких проблем не будет», - утверждает исполнительный директор Российского Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.



Чтобы оформить ДТП без сотрудников ГИБДД придется заполнить специальный формуляр. В нем содержится 15 пунктов, в которых надо указать имена участников ДТП, модели машин, номера удостоверений, номера страховых полисов, номер свидетельства о регистрации, а также 17-значный номер кузова. Необходимо нарисовать схему ДТП, без нее страховая компания документы не примет. Оказать в приеме самостоятельно оформленных протоколов ДТП могут также в случае, если полис одного из участников аварии поддельный.



Полный переход на электронные ПТС вступает в силу с 1 июля 2017.



Электронная форма ПТС введена на территории Евразийского экономического союза с 17 августа 2016 года согласно решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 июля 2016 г. № 81 «О форматах и структурах электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники)». В электронные ПТС вносится информация о владельцах автомобиля, о пройденных техобслуживаниях и ремонтах. С 1 июля выдача бумажных ПТС прекращается.



1 июля также вступает запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет. Автобусы, используемые для перевозки детей, должны быть оснащены тахографом и подключены к системе ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.



Досудебный порядок решения споров в ОСАГО был принят в 2014 году и продлен до 1 июля 2017. Решение продлить действие нормы о претензионном порядке решения споров в ОСАГО принято в связи с тем, что пока еще не принят закон о финансовом омбудсмене. До того как обратиться в суд, недовольный выплатой по ОСАГО, должен обратиться в страховую компанию с досудебным обращением. И только если при досудебном рассмотрении он получит отказ, то сможет обратиться в суд.