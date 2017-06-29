Ночная работа может привезти к раку, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что ночная работа меняет ДНК и приводит к раку, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на Telegraph.Как оказалось, со временем организм теряет способность восстанавливаться и очищать ДНК, в результате чего может начаться развитие рака.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 50 ночных работников. У них измеряли уровень 8-OH-dG - химического вещества, которое образуется при восстановлении ДНК. Результат показал, что уровень данного вещества был в три раза ниже тогда, когда человек выходит на смену в ночное время суток.

По словам ученых, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к раку.