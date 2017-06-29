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Спорт

Муниципальный лагерь «Солнечный луч» объединил на своей территории юных спортсменов

За лето здесь пройдет четыре смены
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Подъем, завтрак, совместные игры. Владивостокский «Солнечный луч», расположенный в живописном пригороде, почти не отличается от обычного оздоровительного лагеря. Но все же своя особенность в нем есть – это упор на спорт и тренировки. Пляжный волейбол, баскетбол, дзюдо, большой теннис, плавание, бокс и многое другое. Вместо вожатых здесь работают профессиональные спортсмены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Так как наш лагерь спортивный, в первой половине дня ребята активно тренируются, рассказала старшая вожатая Оксана Паутова.Они либо играют в теннис, либо занимаются пляжным волейболом, либо что-то другое. Если посмотреть на территорию лагеря, то в каждом уголке можно увидеть оборудованные спортивные площадки под различные виды спорта».

Помимо профессионально занимающихся спортом детей здесь также отдыхают те, кто приехал по путевкам. У них программа пребывания также наполнена спортом. Например, сегодня проходят «Веселые старты».

«В лагере представлено восемь видов спорта. И для ребенка, который пока не определился с тем, каким видом хотел бы заниматься, это прекрасная возможность оценить разные направления, говорит начальник лагеря Виктор Раецкий. Кроме того, они тянутся за спортсменами, участвуют в играх вместе с ними и понимают, что спорт – важная и нужная часть жизни».

За лето здесь пройдет четыре смены. Каждая длится 21 день и принимает 300 детей. Все они живут в благоустроенных кирпичных корпусах, в комнатах по 6 - 8 человек. В лагере пятиразовое калорийное питание. В качестве тренеров приглашают успешных спортсменов Владивостока. Попасть в лагерь можно двумя способами. Либо заниматься в спортивной секции города, показывать хорошие результаты и быть перспективным спортсменом. Либо по путевке.

«Солнечный луч» - лагерь муниципальный. Последние годы администрация города совместно со спортивными федерациями Владивостока организовывает здесь спортивные и профильные смены для детей.

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